Eski koca evi atese verdi

Aydın'da, oğlu ve eski eşinin bulunduğu daireyi ateşe veren Ayhan A. alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Ayhan A. hastanede tedaviye alındı. Akıl almaz olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2387 Sokak'ta bulunan evde, önceki gece 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2 yıl önce boşandığı eşi Berivan A. ve oğlunun yaşadığı eve aşırı alkollü halde gelen Ayhan A. daireyi ateşe verdi.

POLİSE DE SALDIRDI

Alevlerin büyümesiyle anne oğul kendilerini dışarı atarken, öfkeli eski koca evden çıkamadı. İtfaiye erlerinin yoğun çabasıyla evden çıkartıldıktan sonra da polis ekiplerine saldıran ve güçlükle sakinleştirilen Ayhan A. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHSAN KARATAŞ