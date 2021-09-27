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Haberler Yaşam Norveç’te korona virüs önlemleri tamamen kalktı

Norveç’te korona virüs önlemleri tamamen kalktı

Norveç’te korona virüs önlemleri tamamen kalktı

27.9.2021

NORVEÇ Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, pandemiye karşı 562 gündür uygulanan sert tedbirlerin önceki gün yerel saatle 16.00'da sona erdiği açıklandı. Ülkede 18 yaş üstünün yüzde 90.6'sına ilk doz, yüzde 83.8'ine ise iki doz aşı yapıldığı bildirildi. Açıklamada uluslararası kuralların geçerli olduğu havaalanları ve uçaklarda maske takma mecburiyeti ve PCR testi kurallarının yürürlükte olacağı ifade edildi. Norveç'te Covid-19 salgınının, grip hastalığına eş değer seviyeye geldiği belirtildi. 10 Eylül'de ilk Covid- 19 kısıtlamalarını kaldıran Avrupa ülkesi Danimarka olmuştu.

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