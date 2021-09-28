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Haberler Yaşam Kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenlediler

Kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenlediler

28.9.2021

Meksika'da yüzlerce kişi, 2014'te kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenledi. Başkent Mexico City'de bir araya gelen yüzlerce protestocu, kaybolan öğrencilere ne olduğunun ortaya çıkarılmasını talep etti. Gösteride "Onları Bulana Kadar!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Neredeler?" şeklinde slogan attı. Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

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