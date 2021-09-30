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Haberler Yaşam ATV'den 'Berna İçöz ve Lokomotif Yapım' açıklaması: Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

ATV'den 'Berna İçöz ve Lokomotif Yapım' açıklaması: Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Milyonların takip ettiği ATV'den bir açıklama yapıldı. Berna İçöz ve Lokomotif Yapım'ın ATV'nin ismini kullanarak para topladığının öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Adımızı kullanıp piyasayı dolandıran Berna İçöz'ün sahibi olduğu Lokomotif Yapım Sanayi Tic. Ltd. Sti. hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

ATV’den ’Berna İçöz ve Lokomotif Yapım’ açıklaması: Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

30.09.2021, 19:50 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021, 20:02

ATV, Berna İçöz ve Lokomotif Yapım'ın ATV'nin ismini kullanarak piyasayı dolandırdığınının öğrenilmesinin ardından şahıs ve şirket hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.


ATV'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Berna İçöz'ün sahip olduğu Lokomotif Yapım Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından, ATV'de yayınlanmak üzere bir televizyon filmi yapılacağı yalan bilgisi kullanılarak, sinema ve TV sektörü firmalarından ve piyasadan para toplandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Ulaştığımız bilgilere göre, kurumumuz ve yöneticilerimizin isimleri dahi kullanılarak sahte yazışmalar ve sözleşmeler düzenlendiği tespit edilmiştir.

Bu konu ile ilgili olarak, adımızı kullanıp piyasayı dolandıran Berna İçöz'ün sahip olduğu Lokomotif Yapım Sanayi Tic. Ltd. Şti. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurumumuzun bilgisi dışında gerçekleşen bu üzücü olayla ilgili hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ve ilgili taraflara önemle duyururuz. Saygılarımızla...

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