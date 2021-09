Kaliteli beslen unutkanlığı unut

Unutkanlık az veya çok hepimizin yaşadığı bir durum. Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan unutkanlığı kaliteli beslenme ile azaltmak mümkün. Peki hangi besinler bize, unutkanlığı unutturacak etki yapıyor? Unutkanlık; yaşamsal fonksiyonlarımızın merkezi olan beynimizi hedef alır. Bu yüzden unutkanlığı önlemek için de, beynimizi kaliteli gıdalarla beslemek zorundayız.

PROTEİN KAYNAĞI

Beyni besleyen yiyecekleri glikoz içeren besinler, vitaminler, mineraller ana başlığında toplayabiliriz. Örneğin, Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin biliniyor. Balığı haftada 2-3 porsiyon tüketmeliyiz. Aynı zamanda iyi bir protein kaynağı olan balıklar genel sağlığın korunmasına da katkıda bulunur. Ayrıca balık Alzheimer (bunama hastalığı) hastalığı ile savaşmada da etkili. Kuruyemişler, E vitamini bakımından zengindir. Tohumlar unutkanlıkla mücadele için önerilen besinler arasında yer alır. Ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu gibi yemişlerden birini her gün bir avuç kadar tüketmek hafızanın korumasına katkıda bulunur. Çekirdeği ile birlikte tüketilen özellikle siyah kuru üzümü

sınavlara çalışan insanlar duymuştur. Kuru üzümün de hafıza ve unutkanlık üzerine olumlu etkileri var. Kırmızı biber de bol C vitamini içeriği sayesinde, uyarıcı etki gösteriyor. Özellikle acı olanı tercih edilmeli. Biberiyenin ise zihin açıcı etkisi olduğu biliniyor.



C VİTAMİNİ DEPOSU

KARANFİL çay gibi demlenip tatlandırılarak içildiğinde hafızayı kuvvetlendiriyor. Zihni açıcı ve unutkanlığı geçirici etki gösteriyor. Soğan, sarımsak da beyinsel faaliyetleri artırır. Zihin yorgunluğuna iyi gelen soğan, adeta C vitamini deposudur



DOMATES VE ELMA TÜKETIN

KEREVİZ unutkanlığı ve sinir yorgunluğunu giderir. Unutkanlığa karşı savaşan diğer besinler; brokoli, ciğer, ahududu, bitter çikolata, domates, ıspanak ve elma olarak sıralanabilir.