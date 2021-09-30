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Haberler Yaşam Öz ve Dumanlı’nın mal varlıklarına el konuldu

Öz ve Dumanlı’nın mal varlıklarına el konuldu

Öz ve Dumanlı’nın mal varlıklarına el konuldu

30.9.2021

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, firari 2 sanığın avukatları katıldı. Sanıklar Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin beklenen evrakların celse arasında mahkemeye ulaştığı aktarılarak, her iki sanığın kaçak sayılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi. Duruşma 11 Ocak 2022'ye ertelendi.

GÜLEN'İN AVUKATI ŞEKER'E 35 YIL HAPİS
FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri hakkındaki soruşturma ve yakalama kararlarının sızdırılmasıyla ilgili davada 6'sı tutuklu 7 sanıkla birlikte yargılanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'zincirleme şekilde rüşvet vermek', 'gizliliği ihlal' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 5 sanığa da 5 ile 34 arasında değişen yıllarda hapis cezası verilirken, 1 sanık beraat etti.

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