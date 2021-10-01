Protein tozunun etkilerine dikkat

GÜNÜMÜZDE sporcuların ve bazı gençlerin, kas yapmak için sıkça başvurduğu protein tozlarına karşı uyaran Prof. Dr. Vedat Göral "Aşırı protein tozu tüketiminin bağırsaklarda ishal, kemiklerde erime, böbreklerde hasara yol açtığı biliniyor" dedi. Göral, protein tozu yerine et, yumurta, süt, yoğurt, peynir, fasulye, nohut, badem gibi gıdalar, temel protein kaynakları önerdiklerini söyledi.