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Haberler Yaşam Protein tozunun etkilerine dikkat

Protein tozunun etkilerine dikkat

Protein tozunun etkilerine dikkat

1.10.2021

GÜNÜMÜZDE sporcuların ve bazı gençlerin, kas yapmak için sıkça başvurduğu protein tozlarına karşı uyaran Prof. Dr. Vedat Göral "Aşırı protein tozu tüketiminin bağırsaklarda ishal, kemiklerde erime, böbreklerde hasara yol açtığı biliniyor" dedi. Göral, protein tozu yerine et, yumurta, süt, yoğurt, peynir, fasulye, nohut, badem gibi gıdalar, temel protein kaynakları önerdiklerini söyledi.

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