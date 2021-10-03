500 bilim insanı arasından seçilen ilk Türk Kalfoğlu

BALKAN Academy of Forensic Sciences (Balkan Adli Bilimler Akademisi) tarafından bu sene düzenlenen 12. Uluslararası Adli Bilimler Kongresi'nde 500 bilim insanı arasından İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu, akademi tarihindeki ilk kadın başkan olarak seçildi. Prof. Dr. Kalfoğlu, "Kendim ve ülkem adına gururluyum, ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Balkanlarda yeni otopsi standartları oluşturmayı, halen var olan iyi uygulamalar temelinde yeni yöntemler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.