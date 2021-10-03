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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre ilk ve orta öğretim öğrencilerinde eğer semptom yoksa 5'inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda okullarına devam edebilecek.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi
İHA

03.10.2021, 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021, 09:54

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde güncellemeye gitti. Yapılan güncellemeye göre yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda okullarına devam edebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde yer alan ilgili güncelleme bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

"Yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinde semptom takibi yapılarak, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle; PCR yapılmadığı durumda ise 10. günde maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle karantinaları sonlandırılarak okula devam edebilirler."

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