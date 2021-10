Sedef hastaları beslenmeye dikkat!

Sedef hastalığı literatürde psoriasis olarak geçmektedir. Ciltte kepeklenme ve koyu renkli kalınlaşmış plaklar, tırnaklarda yapısal bozukluklar ve saç derisinde kepeklenme görülebilir. Bu plaklar sürekli kalabilir veya alevlenme döneminde ortaya çıkabilir. Sedef hastalığı otoimmün bir hastalıktır ve inflamasyon ile karakterizedir. Sedef hastalarının hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için beslenmelerine her zaman dikkat etmeleri gerekmektedir.



BALIĞA SIK YER VERİN

Yapılan araştırmalara göre; Norveçliler ve Eskimolar'da sedef hastalığının daha düşük oranda görüldüğü tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise diyetlerinde omega-3 yağ asidinin yüksek olmasına dayandırılmıştır. Antienflamatuvar etkisi yüksek olduğu bilinen omega-3'ü sedef hastalarının tüketmesi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilmektedir. Yağlı balıklar omega-3 bakımından oldukça zengindir. Somon, uskumru, ringa balığı ve sardalya gibi balıklar yüksek oranda omega-3 içermektedir.



BİTKİSEL YAĞLAR

Çay ağacı yağı sedefin etkilerini azaltmaktadır. Kullanımı enflamasyonu azaltarak cilt sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini uyararak enfeksiyonu önler. Lavanta yağı da sakinleştirici ve anti-enflamatuar özellikleri ile cildinizi rahatlatır, cildin yenilenmesini ve iyileşmesini destekler. Yastığınıza damlatacağınız bir kaç damla lavanta yağı stresi azaltırken, uyumanıza da yardımcı olur. Hindistan cevizi yağı da, anti-enflamatuar ve cildi nemlendiren bir yağdır. Hindistan cevizi yağını 3 damla lavanta yağı ile seyrelterek etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz.



VİTAMİNLERE DİKKAT

Sedef hastalarında A vitamini ve D vitamini düzeyleri düşük bulunmuştur. Bu hastalıkta inflamatuvar mekanizmalar etkinleşir. Bu sebeple beslenme tedavisi A, C ve E vitaminlerinden zengin olmalıdır. C vitamininden zengin kuşburnu, maydanoz, kırmızı ve yeşil biber, lahana ve karnabahar, ıspanak, turunçgiller, domates, semizotu, A vitamininden zengin havuç, yeşil yapraklı sebzeler, E vitamininden zengin bitkisel yağlar, soya, fındık ve ceviz gibi yağlı tohumlular diyette bulunmalıdır. D vitamininin de, sedef hastalığına karşı olumlu etkileri klinik olarak kanıtlanmıştır.

ANTİOKSİDANDAN ZENGİN BESLENİN

Mevsim meyveleri ve sebzeleri oksidatif stresi ve iltihabı azaltan antioksidanlardan zengin besinlerdir. Bu nedenle beslenmeniz meyve ve sebzelerden zengin olmalıdır. Sedef hastaları, kanser ve kalp hastalıkları için daha büyük bir risk altındadır, bu yüzden antioksidan tüketimi çok önemlidir. Bu besinler yüksek lif içeriğiyle kabızlığı önlemeye yardımcı olur, doğal detoksifikasyon sağlar. Brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası, ıspanak, ve roka gibi sebzelere; yaban mersini, çilek, kiraz, üzüm ve diğer koyu renkli meyvelere öğünlerinizde yer verin.



PROTEİNLERE MESAFE

KIRMIZI et ve süt, sedef hastalığını tetikleyen araşidonik asit içeriğine sahiptir. Deri döküntüleri protein, kükürtlü madde, aminoasit azotlu gibi maddelerden oluşmaktadır. Yapılan araştırmalarda proteinden düşük, 4-5 gram kadar azot içeren bir beslenme planı önerilmektedir. Fakat en doğrusu bir diyetisyen eşliğinde size en uygun beslenme planını oluşturmaktır.



BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

PATATES, domates, biber ve patlıcan gibi kabuklu sebzeler iltihabı artırabilir ve semptomların artmasına neden olabilir. Ayrıca sigara ve mayalı içkiler de sedefi alevlendirmektedir. Yapılan çalışmalar alkol tüketen sedef hastalarında mortalite oranlarının daha yüksek



GLUTEN HASSASİYETİ SEMPTOMLARI ARTIRIR

BAZI araştırmalar sedef hastalığı olan kişilerin gluten için daha fazla hassasiyetine sahip olduğunu göstermektedir. Gluten hassasiyetiniz varsa, sedefin semptomları artabilir. Vücut gluteni istilacı olarak gördüğünden antikor oluşturur ve anti-gliadin antikor düzeyleri yükselebilir. Anti-gliadin antikorlarınızı azaltırsanız iltihaplanma ve diğer sedef semptomlarını azaltabilirsiniz. Glutensiz beslenme sedefin semptomlarını azaltmaktadır

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM