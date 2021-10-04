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Haberler Yaşam 14 yasındaki sürücü kaza YAPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

14 yasındaki sürücü kaza YAPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

14 yasındaki sürücü kaza YAPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

4.10.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Sultandağı ilçesinde 14 yaşındaki sürücünan yaptığı kazada bir kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam Üçkuyu köyü yolunda meydana geldi. E.S.'nin (14) kullandığı 35 D 9539 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol üzerindeki su kanalının köprü korkuluğuna çarptı. Kazada, cipte bulunan Ali Özdemir (24) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü E.S. ile araçtaki Yalçın Satılmış (39), Mehmet Satılmış (44) ve Ramazan Aydoğmuş (31) yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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