İmar vurgununu Cumhur ittifakı bozdu

Antalya'da CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in danışmanı olduğunu iddia ederek Türkiye'nin tek tarih konseptli konut projelerinden Vali Konakları 2 Yapı Kooperatifi'nin üyelerinden ruhsat ve benzer işlerde kolaylık sağlamayı taahhüt ederek para isteyen N.A. hakkındaki rant iddiaları ilçeyi karıştırdı. Döşemealtı'nda çıkan çarpıcı iddialarla ilgili N.A. hakkında geçtiğimiz günlerde suç duyurusu yapılırken, ilçede yeni bir gelişme dikkat çekti.



YARGITAY ONAYLAMAMIŞTI

Döşemealtı'na bağlı Yeşilbayır Mahallesi'ndeki imar vurgunu, belediye meclisinde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Daha önce konut ve ticaret alanı olarak yapılması istenen 60,5 metre yüksekliğindeki plan, Yargıtay tarafından da mahkeme kararı ile red edilmesine rağmen bu karar sonrası yeniden kararı belediye meclisine getiren rant odakları Cumhur ittifakının oylarıyla başarılı olamadı.



BÜYÜK VURGUN YAPACAKLARDI

Mahkeme kararı sonrası planın toplu ticaret alanına ve yüksekliği 15.5 metreye dönüşmesi gerekirken 30.5 metre yükseklik ve çevresindeki ticari parsellerin ise yüksekliği 9 metreden 10.5 metreye çıkarıldığına dair imar değişikliği mecliste oylamaya sunuldu. AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin red, CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin kabul yönündeki oyları sonucunda 13 red, 12 kabul oyu ile plan değişikliği oy çokluğu ile reddedildi.



KAT YÜKSEKLİĞİ DE DEĞİŞTİ

Böylece Kuzeykent'in konutta kat yüksekliği konsepti bozulmadığı gibi, ticarete tek bir adaya getirilen +5 kat da kabul görmemiş oldu. Bazı parselleri ucuza satan belediyeden imarı 60 metreye çıkarmak isteyenlerin talepleri, Yargıtay tarafından da bozulurken, sonrasındaki kat yüksekliğini 30 metreye çıkarma denemesi de engellenmiş oldu. Rant peşinde koşan çevrelerin oyununu, Döşemealtı Belediye Meclisi'ndeki AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin engellemesi, bazı firmaların ilçede büyük bir imar vurgunu yapmasına darbe vurdu.



CHP'Lİ DANIŞMANA SUÇ DUYURUSU

İLÇEDE yaşanan bir başka skandalda ise, CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in danışmanı olduğu iddia edilen N.A.'nın, Whatsapp gurubu kurup, inşaatı yüzde 90 seviyelerine gelen Vali Konakları 2 Yapı Kooperatifi üyelerinden rüşvet istediği iddia edildi. 420 üyeli kooperatifin yöneticilerinin de iddialar üzerine, kooperatif üyelerine belediyedeki ruhsat ve benzer işlerde kolaylık sağlamayı taahhüt ettiği öne sürülen N.A. hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. N.A.'nın ayrıca kooperatiften ilçedeki spor kulübü adına, iskanlar için de yüklü miktarda bağış istediği öne sürüldü.

Tolga TEKİN