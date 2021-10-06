4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya platformu Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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