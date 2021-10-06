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Haberler Yaşam “Kaptan Kirk” uzay yolcusu

Kaptan Kirk” uzay yolcusu

“Kaptan Kirk” uzay yolcusu

6.10.2021

UZAY Yolu isimli uzay temalı fenomen yapımın Kaptan Kirk'i, bu kez gerçekten uzaya çıkacak. 12 Ekim'de Blue Origin ile uzaya fırlatılacak William Shatner, 10 dakika sürecek olsa da asla unutamayacağı bir deneyim yaşayacak.

EN YAŞLI TURİST OLACAK
DÜNYA genelindeki herkes, Shatner'ı zaten uzay sayesinde tanımıştı. Bu kez ise bambaşka bir durum gerçekleşmiş olacak. Ünlü oyuncu, yıllar boyunca seyirciler için sergilediği performansın gerçek bir halini yaşayacak. Ayrıca bu uzay yolculuğu, 90 yaşında olan aktöre "dünyanın en yaşlı uzay turisti" unvanını kazandıracak. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda; "Evet doğru; roket adam oluyorum. Hiçbir zaman yeni şeyleri denemek için geç değildir" diyen Kaptan Kirk, içinde bulunduğu heyecanı bu şekilde paylaşmış oldu.

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