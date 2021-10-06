Kasten adam öldürmekten müebbetle yargılanacak

HEMŞİRE Şebnem Köker'in ölümünde, Savcılık 'İntihar mı cinayet mi' tartışmasında son noktayı koydu. Savcılık, Timuçin B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Timuçin B. cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Haberi duyunca sevinen baba Abdullah Köker, "Adaletin er ya da geç yerini bulacağına emindim. Bu adam kızımı canlı canlı attı" dedi.

Öte yandan savcılığın olayla ilgili genç hemşirenin düştüğü yerde cansız mankenle tatbikat yaptığı ve 'Atlasaydı daha uzağa düşerdi' raporunun çıktığı öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL