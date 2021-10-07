Türk doktorlardan ‘tazı burun’lu insanlara kötü haber

TÜRK doktorlar tarafından yapılan bir araştırma, koku alma konusunda normal bireylere göre çok daha fazla duyarlı, 'tazı burun' olarak nitelenen kişilerde, Kovid-19 sonrası tat ve koku bozukluğunun kalıcı olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmayı gerçekleştiren hekimlerden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, geçtiğimiz günlerde uluslararası bir dergide de yayınlanan çalışmanın ilginç sonuçlarını anlattı.

BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİ

Ekipten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, "Koku hissi çok hassas olan ve "tazı burun" olarak tanımlanan bireylerde, koku sinirlerinin geçtiği beynin ön uzantısı olarak adlandırılan koku bölgesi, normal insanlardakine nazaran çok daha geniş. Bu durum Kovid-19 riskleri açısından da çok önemli. Bu bölgesi geniş olan bireyler Kovid'e yakalandığında burun içi sitokin fırtınasına maruz kalarak kalıcı koku kaybı açısından çok daha büyük risk altında oluyor" dedi.

Uzun süreli ya da kalıcı koku kaybı yaşama riski yüksek olan bu hastalarda gözlemledikleri önemli bir belirtiden daha bahseden Prof. Dr. Altundağ, "Bu hastalar Kovid enfeksiyonunda 4-5 gün boyunca burun kökünde, alına doğru şiddetli bir baş ağrısından şikayet ediyor. Bunun da nedeni, virüsün izlediği rota. Bu kişilerde öncelikle burundan beyne olan rotada virüs yükü fazla olduğu için baş ağrısı da sık görülüyor" dedi.