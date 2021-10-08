ATV ekranlarının yeni dizisi ’Destan’ başlıyor! Merakla beklenen afişi görücüye çıktı

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan'ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Afişin yayınlanması ile 'Destan' kısa sürede sosyal medyada Türkiye gündemleri arasına girerken, sosyal medya kullanıcıları afişe beğeni ve yorum yağdırdı. Merakla beklenen 'Destan'ın afişinde dizinin oyuncuları Ebru Şahin, Selim Bayraktar, Edip Tepeli, Deniz Barut, Burak Tozkoparan, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç yer aldı.

Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 'Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdelemiş ve 'Destan dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söylemişti.