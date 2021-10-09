Gündoğdu’da 20 bin kişilik çiğ köfte ziyafeti

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 10 ve 11 Ekim tarihlerinde tanıtım günleri düzenlenecek. 20 bin kişilik çiğ köftenin yapılarak vatandaşlara ikram edileceği tanıtım günlerinde hem müzik hem de lezzet ziyafeti yaşanacak. Etkinlik sırasında halaylar ve yöresel yemekler eşliğinde Şanlıurfa Sıra Gecesi düzenlenecek. Ege Şanlıurfalılar Federasyonu Genel Başkanı Koçali Al ve Başkan Yardımcısı Kemal Dağtekin, tüm vatandaşları tanıtım günlerine davet etti.

TOLGA TEKİN