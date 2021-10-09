  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Gündoğdu’da 20 bin kişilik çiğ köfte ziyafeti

Gündoğdu’da 20 bin kişilik çiğ köfte ziyafeti

Gündoğdu’da 20 bin kişilik çiğ köfte ziyafeti

9.10.2021

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda 10 ve 11 Ekim tarihlerinde tanıtım günleri düzenlenecek. 20 bin kişilik çiğ köftenin yapılarak vatandaşlara ikram edileceği tanıtım günlerinde hem müzik hem de lezzet ziyafeti yaşanacak. Etkinlik sırasında halaylar ve yöresel yemekler eşliğinde Şanlıurfa Sıra Gecesi düzenlenecek. Ege Şanlıurfalılar Federasyonu Genel Başkanı Koçali Al ve Başkan Yardımcısı Kemal Dağtekin, tüm vatandaşları tanıtım günlerine davet etti.

TOLGA TEKİN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gündoğdu’da 20 bin kişilik çiğ köfte ziyafeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.