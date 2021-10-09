NASA’dan Salda Gölü paylasımı

AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Instagram'da yeni bir Salda Gölü paylaşımı yaptı. Burdur'daki Salda Gölü'ne yer verilen paylaşımda, "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Bu fotoğraftaki kayalar, bilim insanlarının Mars'ın milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye'deki Salda Gölü kıyısını süslüyor. Bunlar gezegenimizdeki yaşamın bilinen en eski fosilleşmiş kayıtları" denildi.