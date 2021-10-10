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Haberler Yaşam Toplum bağışıklığı için aşılanma % 90 olmalı

Toplum bağışıklığı için aşılanma % 90 olmalı

Toplum bağışıklığı için aşılanma % 90 olmalı

10.10.2021

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünyada ve Türkiye'de salgının henüz yeterince kontrol altına alınamadığını, hala bulaşın ve ölümlerin devam ettiğini hatırlattı. Prof. Dr. Özlü, "Bulaşma hızı daha fazla olduğu için artık toplumun yüzde 90'ından fazlasını tam doz aşılı hale getirmemiz gerekiyor ki pandemiyi kontrol altına alabilelim. Bu rakamı yüzde 70 olarak telaffuz ediyorduk ama şimdi bu yüzde 70'de yeterli olmayacak. Bunun için herkese bir an önce tüm aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum" dedi.
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