AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma (66), hayatını kaybetti.

AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan Uçma, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Uçma'nın cenazesi yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.