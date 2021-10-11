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Haberler Yaşam Kayganlaşan yolda kaza ölüm getirdi

Kayganlaşan yolda kaza ölüm getirdi

Kayganlaşan yolda kaza ölüm getirdi

11.10.2021

İSTANBUL TEM otoyolu Bağcılar mevkiinde yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Sürücü Murat K. (37) olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu M.V.Y. (15) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

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