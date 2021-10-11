İSTANBUL TEM otoyolu Bağcılar mevkiinde yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Sürücü Murat K. (37) olay yerinde hayatını kaybederken, arkasındaki yolcu M.V.Y. (15) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi
Kayganlaşan yolda kaza ölüm getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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