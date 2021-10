‘Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’dan özel açıklamalar

"KURULUŞ OSMAN ÇOK GÜÇLÜ İNCE ELENMİŞ SIK DOKUNMUŞ BİR İŞ"

Kadrosuna katıldığı 'Kuruluş Osman' dizisi hakkındaki düşüncelerini "Sanatçı gözüyle bakıldığında gerçekten çok güçlü, ince elenmiş, sık dokunmuş bir iş. Sete girdiğimde gördüm ki hiç kolay değil. Kendini adamadan bu işte var olmana imkan yok. O yüzden keyifliyim" sözleriyle anlatan Rüzgar Aksoy, ekip hakkında ise "Çok sıcak karşılandım bir kere. İnsanlar hemen içlerine aldılar. Önceden tanıdığım arkadaşlarım da var ama karşılaşmadığım insanlar da sanki daha önceden çalışmışız gibi hemen içlerine aldılar. Kesinlikle insan ilişkileri noktasında çok zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum çünkü herkes yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

"HER KARAKTERİMDE FARKLI BİR ŞEY BULMAYA ÇALIŞIYORUM"

Rüzgar Aksoy çekimler öncesinde geçirdiği hazırlık sürecini ve 'Kuruluş Osman' dünyasına girişini "Yoğun bir çaba içerisindeyim çünkü her karakterimde, her işte farklı bir şey bulmaya çalışıyorum. Şükür ki hiçbir karakterim diğerine benzemedi şimdiye kadar… Kim olursa olsun en psikopatı da olsa en mülayimi de olsa onun psikolojisini anlayamaya çalışıyorum. Turgut Alp'in psikolojisini anlamak için önce bu toprağı anlamak gerekiyor. O dönemde yaşayan insanların nasıl beslendiklerini, soğukla nasıl mücadele ettiklerini vb. algılamak gerekiyor" sözleriyle anlattı.

"TURGUT ALP ÇOK GÜÇLÜ, RÜZGAR GİBİ BİR KARAKTER!"

Aksoy, Turgut Alp karakteri ve karaktere nasıl hazırlandığı ile ilgili ise "Benim araştırma noktam tarihi bir kişilik de olsa onun insan yönlerini bulmaya çalışmak. Senaryoyu okuduğumda ve o insani yönleri keşfettikçe 'Evet bu işte kendini zorlayacak ve bir şeyler bulacaksın, araştıracaksın' hissi geldi bana. Turgut Alp obası olan bir bey. Geçmişte bir şeyler yaşamış, o yaşantının içerisinde belirli kararlar almış ve bu onu biraz fazla cesur, gözüpek ve bazen söz dinlemeyen biri haline dönüştürmüş. O yüzden rüzgar gibi bir karakter geliyor. İsmimi düşünmedim gerçekten bunu söylerken ama güçlü, rüzgar gibi bir karakter. Bazen durumları, olayları zorlayabilecek verdiği kararlarla, çünkü bu karakterin yapacağı eylem ya da yapmayacağı eylem noktasında ikna edilmesi gerekiyor. Edilmezse kendi bildiğini okuyan bir karakter" şeklinde konuştu.

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.