Müge Anlı canlı izle ATV 11 Ekim Pazartesi

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

İki çocuk babası çiftçi öldürüldü. Mustafa Kurt nasıl pusuya düşürüldü? Kesilen su borusu tuzak mıydı? Mustafa Bey'in yabani hayvanlar ekinlere saldırdığı için tarlada, ailesinden biraz uzakta kaldığı bilgisi verildi ve ardından olay yerine gidildi. Özkan Bey, annesi ile sabah babasının yanına geldiğini, o zaman su aktığını, sonra annesi ile pazara gittiklerini, öğlen vakti suyun gelmemeye başladığını, babasının boruyu takip edip orman içerisine ilerlediğini, su borusunun kesildiği yere babası gidince, sırtından bir el ateş edildiğini, babasının öldüğünü dile getirdi. Mustafa Kut'un katili için çember daralıyor. Müge Anlı, Balıkesir il jandarma komutanlığının Mustafa Kut cinayeti ile ilgili özel ekip kurulduğunu ve dün savcı ile ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi ve teşekkür etti. Ali Bey, bu olayın içinde Sezer Bey'in de mutlaka olacağını, Ersin Bey ile konuştuğunu, "Siz Mustafa Bey'in şeyini kullandınız hem de Dürdane Hanım'a laf attınız" dediğini, Ersin Bey'in kendisini arka bir yere götürdüğünü bir şey anlatacakken anlatmadınız dediğini belirtti.