  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Oğlunun boğazına bıçak dayadı

Oğlunun boğazına bıçak dayadı

Oğlunun boğazına bıçak dayadı

11.10.2021

ZONGULDAK'TA eşinden bir süre önce ayrılan ve 10 yaşındaki oğlu sevgi Evi'ne yerleştirilen madde bağımlısı baba dehşet saçtı. Kendisiyle görüştürülmediğini iddia ettiği oğlunu kaldığı evden kaçıran Savaş K. sosyal medyadan başlattığı canlı yayında, oğlunun boğazına bıçak dayadı. Madde etkisindeki baba, yaklaşık 7 saat süren ikna çabasının ardından oğlunu polise teslim etti. Küçük çocuk ambulansa alınırken, sakinleştirilen baba Savaş
K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oğlunun boğazına bıçak dayadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.