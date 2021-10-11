ZONGULDAK'TA eşinden bir süre önce ayrılan ve 10 yaşındaki oğlu sevgi Evi'ne yerleştirilen madde bağımlısı baba dehşet saçtı. Kendisiyle görüştürülmediğini iddia ettiği oğlunu kaldığı evden kaçıran Savaş K. sosyal medyadan başlattığı canlı yayında, oğlunun boğazına bıçak dayadı. Madde etkisindeki baba, yaklaşık 7 saat süren ikna çabasının ardından oğlunu polise teslim etti. Küçük çocuk ambulansa alınırken, sakinleştirilen baba Savaş
K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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