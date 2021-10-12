Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."
ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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