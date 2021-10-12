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Haberler Yaşam ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

Son dakika haberi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ALES/2 sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sonuç sorgulama

12.10.2021, 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021, 10:31

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

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