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Haberler Yaşam Hastaneye yatış yaşı düştü

Hastaneye yatış yaşı düştü

Hastaneye yatış yaşı düştü

12.10.2021

YAZ ayların bitmesi ve sonbaharla birlikte kapalı alanlarda mutlaka maske takma ve mesafeya uymanın şart olduğunu ve aile içi bulaşı rakamlarının da arttığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayılarının hızlı artması ile birlikte son günlerde meydana gelen vakalarda gençlerin sayısının arttığını belirtti. Prof. Dr. Özlü, "Türkiye'deki vakalara baktığımız zaman hastaların yaş ortalamasının daha genç yaşlara doğru çekildiğini görüyoruz. İlginç olan ise hastaneye yatan hastaların da yaş ortalaması düşüyor" ifadelerini kullandı.

■ FATİH ŞENDİL

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