Hrant Dink’in ailesine 1 milyon liralık tazminat

İSTANBUL'DA 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları, cinayette "hizmet kusuru" olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı hakkında maddi ve manevi 1.5 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Danıştay, Hrant Dink cinayetinde İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği 1 milyon 66 bin liralık tazminat kararını onadı.

DİĞER