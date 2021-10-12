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Haberler Yaşam Son dakika: Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem! İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi

Son dakika: Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem! İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi

Son dakika haberi... Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 12.24’teki sarsıntının yerin 8,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi.

Son dakika: Yunanistan’da 6,2 büyüklüğünde deprem! İzmir, Aydın ve Muğla’da da hissedildi

12.10.2021, 12:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021, 13:19

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 12.24'teki sarsıntının yerin 8,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre, Yunanistan'ın Lasithi şehrinde saat 12.24'te, Richter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Datça ilçesi ile İzmir'den de hissesildi. Sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Bazı kişiler, panikle bulundukları binalardan açık alanlara çıktı. İlk belirlemelere göre İzmir ve Muğla'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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