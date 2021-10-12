Yadigar’ın madalya inadı

Fransa'da 27-31 Ekim'de yapılacak Dünya Judo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek işitme engelli milli sporcu Yadigar Talayhan, yaşadığı maddi imkansızlıklara rağmen madalya inadından vazgeçmiyor. Şampiyonaya hazırlanmak için her gün 80 kilometre yol kat eden ve giderleri karşılamakta zorlanan Talayhan, iyi bir hazırlık dönemi geçirmesi halinde şampiyonada Türkiye'ye altın madalya kazandıracağından emin. Talayhan, daha önce hiç judo sporu yapmamasına rağmen 4 aylık çalışma ile geçen yıl Kilis'te düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda fırtına gibi esti.

4 AYDA ÖĞRENDİ

Talayhan'ın müthiş azimli olduğunu belirten Mustan Şimşek ise "Yadigar işitme engelli bir sporcu. Ancak müthiş gücü var. Onunla ilk tanıştığımızda judo tekniklerini bilmiyordu. 4 ayda judonun bütün tekniklerini öğrenip, Türkiye şampiyonu oldu. Eğer kendisine destek çıkan olursa, ülkemize madalya ile döneceğinden kuşkum yok" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE