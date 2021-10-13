İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Uçma’nın tabutuna omuz verdi.

TEDAVİ gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren AK Parti İstanbul Milletvekili ve partinin kurucu üyelerinden İsmet Uçma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. İsmet Uçma için Marmara İlahiyat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan Uçma için bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, kendisinin gerçek bir yol ve dava arkadaşı olduğunu söyledi. Erdoğan, "İsmet kardeşimiz gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu. Tüm ailesine sabırlar diliyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. İsmet Uçma, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.