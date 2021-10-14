Ege büyük tehlike altında!

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Lasithi bölgesinde 6,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Türkiye'de de hissedildi. Ege kıyılarındaki fayların da bu sarsıntıdan etkilendiğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son 24 saat içinde Ege kıyılarında oluşan yüzlerce artçının bunun işareti olduğunu söyledi.

Deprem Profösörü Hasan Sözbilir, Girit'in doğusunda meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremi Yeni Asır okurları için yorumladı. Depremin KD-GB uzanımlı normal türdeki bir faydan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Girit depreminin geçmişte büyüklüğü 8.4'e varan yıkıcı depremler üretmiş olan Helen yayını tetiklemiş olma ihtimali var. Bu fay hattının deprem üretmesi durumunda özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri büyük zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi. Helen yayı, İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerliyor.

FATİH ŞENDİL