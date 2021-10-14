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Haberler Yaşam Son dakika: Ümitcan Uygun tutuklanmıştı! Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Son dakika: Ümitcan Uygun tutuklanmıştı! Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Son dakika haberi....Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika: Ümitcan Uygun tutuklanmıştı! Esra Hankulu’nun ölüm nedeni belli oldu
AA

14.10.2021, 15:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021, 16:12

Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi.

Kesin ölüm nedenine ilişkin, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği bildirildi. Raporda, Esra Hankulu'nun kafasını bir yere çarpmış veya kafaya bir cisimle vurulmuş olabileceği ifade edildi.

Söz konusu raporla dosyada başka eksik kalmadığı, raporun fiziken dosyaya girmesiyle savcılığın soruşturmayı tamamlayacağı öğrenildi.

Olay

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer iki şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

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