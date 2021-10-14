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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir’in cezasını çok buldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir’in cezasını çok buldu

14.10.2021

KONYA'DA sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi. Savcılığın talebini değerlendiren Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Yargıtay 1. Ceza Dairesi savcılığın görüşüne uymak zorunda değil. Biz itirazlarımızı yaparken hükmün, 'meşru müdafaanın aşılması sonucu ölüme neden olmak' ya da 'kasten yaralamanın ölümle neticelenmesi' suçlarından verilmesini talep etmiştik. 1. Ceza Dairesi bu yönde karar verip dosyayı yerel mahkemeye yeniden gönderebilir ya da mahkemenin verdiği kararı yerinde bulup onayabilir" diye konuştu.
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