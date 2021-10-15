Örgüt üyelerine yer temin eden PKK’lı tutuklandı

İSTANBUL'DA PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin, PKK adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de Suriye'nin Rakka kentinde TSK mensuplarına yönelik başarısızlıkla sonuçlanan bombalı saldırı girişiminin faili olarak Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan örgüt mensubuyla ilişkili olduğu belirlenen Suriye uyruklu İ.C'nin (20), İstanbul'da olduğu tespit edildi. Ekipler, 9 Ekim'de Bahçelievler'de düzenledikleri operasyonda İ.C'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, örgüt tarafından eylem amaçlı Türkiye'ye gönderilen teröristlerin ulaşım faaliyetlerine destek sağladığı ve ikamet edecekleri evleri temin ettiği belirlendi.

TERÖRİSTLERE AİT LAV SİLAHLARI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

MUŞ'UN Hasköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda lav silahları ve mühimmat bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Koğuktaş köyü kırsalında "Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonda, toprağa gömülü iki lav tanksavar silahı, 7 el bombası, kalıp plastik patlayıcı ve 3 kilogram plastik patlayıcı malzemesi ele geçirildi