TURKOVAC aşısı delta varyantını izole etti

ERCİYES Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitelerinde geliştirilen TURKOVAC aşısının yeni tip Kovid-19'un Delta varyantına karşı da etkili olduğunu söyledi. Çalış "Delta varyantını izole ettik. Hem transgenik farelerde hem de gönüllü serumlarında çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Çalış, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının İngiliz (Alfa) varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğunu daha önce yaptıkları çalışmayla ortaya koyduklarını anımsattı. Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Vatandaşlarımızdan iki doz aşı olanlar da üçüncü doz olarak TURKOVAC yaptırabilirler. Şu an sanırım 5 merkezde yapılıyor ama Bakanlık bunu 25-30 merkez olarak hesaplıyor. İnşallah en kısa sürede diğer merkezler de açılır" dedi.

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