Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Eren Erdoğan ile Martin Rodriguez, antrenmanda yer almadı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da başlayacak Altay-VavaCars Fatih Karagümrük maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Altay, Fatih Karagümrük maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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