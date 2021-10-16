‘Yüksek çevre ahlakıyla dünyayı korumalıyız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Capital ve Ekonomist dergilerinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi 2021'e video mesajla katıldı. Zirvenin geleneksel hale gelişinin sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, emek verenleri kutladı.

Erdoğan, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin iklim meselesini bir kriz olmaktan çıkaracak son nesil olma gerçeğiyle yakından ilgili olduğunu belirterek, "Tabiatın sessiz çığlığını geniş kitlelere duyurma çabasıydı. Ne yazık ki aradan geçen 4 yılda bu çığlık daha çok duyulur oldu. Ne yazık ki küresel ısınma, sadece insan yaşamını değil, bütün ekosistemi etkilemekte, tabiatın dengesini bozmaktadır. Birçok canlı türü yok olmakta, emanet aldığımız dünya, çocuklarımıza eksilerek kalmaktadır. Dünya bir bütün. Biz insanoğlu da onun emanetçisiyiz. Yüksek bir çevre ahlakıyla onu korumalı, emaneti eksiksiz teslim etmek için etkin çevre politikaları geliştirmeli ve uygulamalıyız. Sıfır atık bilincini yaygınlaştıracak tüm girişimlerin yanında olacağım" ifadelerini kullandı.