‘İsrail askeri karşısında kalan kız çocukları kalbimizi parçalıyor’

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen "Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir" konferansına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kudüs'ün Müslümanlar için sembollerle yüklü kutsal bir mekan olduğunu söyleyen Erdoğan, Mesci-i Aksa'nın ilk kıble olduğunu hatırlatarak Müslümanlar için inşa edilen ikinci mescit olduğunu söyledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

KONUŞMASI sırasında gözyaşlarını tutamayan Emine Erdoğan, "Üzeri silah dolu bir İsrail askerinin karşısında, küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları, hepimizin kalbini paramparça ediyor. Çocukların sesi en çok kahkahalara yakışır kardeşlerim, çığlıklara ve feryatlara değil. Onların gülmesini, parklarda oynamasını sağlamak boynumuzun borcudur. Ne zaman ki uluslararası toplum, mülkiyet hakları gasp edilen Filistinlilerin yanında durur, o zaman tüm bu değerlerin evrenselliğinden bahsedebiliriz. Uluslararası toplum olarak el ele verip bunu başaramazsak, dünya barışı ilelebet bir temenni olarak kalacaktır" diye konuştu. Kadınların, savaşın yakıp yıktığı hayatların ortasında, eş, anne, evlat ve kardeş gibi nice sıfatlarla verdiği mücadelenin sesi olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Vatan müdafaasında ortaya koyulan cesaretin ortağısınız" dedi.