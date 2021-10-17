Son dakika: 17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte 341 bin 426 test yapıldı, 24 bin 414 vaka tespit edildi, 24 bin 403 kişi iyileşti, 186 hasta vefat etti. Türkiye genelinde toplam uygulanan aşı miktarı 113 milyon 971 bin 512 olurken aşılanma oranı yüzde 55'in altında sadece Şanlıurfa kaldı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı olmayan gençlere çağrıda bulunarak, " Gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" ifadelerini kullandı.