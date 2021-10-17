Van’daki aşiretler başlık parasını ve berdeli kaldırıyor

KADİM Aşiretler Federasyonu (KAF) öncülüğünde Van'da düzenlenen çalıştayda bir araya gelen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden yaklaşık 400 kanaat önderi ile aşiret temsilcisi, aşiretlerin sosyolojik yapısı ve toplumdaki önemini tartıştı. Burada konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Devletin içine sızmış FETÖ'nün bu bölgede yaptığı zulümleri unutmayalım" dedi. Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan da, toplumsal değişim ve dönüşümlere öncülük etmeleri gerektiğini belirterek, "Hangi isimle olursa olsun başlık parasını tamamen kaldıracağız. Çocuk ve yaşlı evliliklere hep birlikte karşı durmalıyız. Zorla evlendirme ve berdel gibi oldukça çağdışı, insan hakların aykırı olgulara izin verilmemeli" diye konuştu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da toplumsal yapının korunmasında aşiretlerin önemli olduğunu ifade ederek, "Bölgedeki olaylara aşiretler dur diyebiliyor. Aşiret temsilcileri birleşmeli" ifadelerini kullandı

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