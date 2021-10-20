Kasım ara tatili ne zaman? MEB ilk ara tatil tarihi belli mi?

Pandemi sonrası yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler dönem tatillerini de araştırıyor. Kasım ayında öğrencilerin dinlenmesine yönelik olarak yapılan 1 haftalık tatilin tarihi araştırması konusu oldu. Peki Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte tüm merak edilenler....

İLK ARA TATİL - KASIM ARA TATİLİ AYIN KAÇINDA?

MEB 2021-2022 takvimine göre bu yılki ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler, 12 Kasım Cuma gününden 21 Kasım Pazar'a kadar tatil yapacak.

ARA TATİLDE KARNE ALINIYOR MU?

Ara tatil öğrencilerin dinlenmesi amacıyla uygulanan bir süreç olup dönem sonu olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle ara tatilde karne dağıtımı yapılmamaktadır. Karneler yarıyıl tatillerinde dağıtılmaktadır.

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak. Öğrenciler ilk dönem karnelerini aldıktan sonra 4 Şubat'a kadar sömestr tatilinde olacak.