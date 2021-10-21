Şehit ailesi, evlat acısını Atmaca ile dindiriyor

ZEYTİN Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca", şehidin Kahramanmaraş'taki ailesine teslim edildi. Günün büyük bölümünü "oğullarının emaneti" Atmaca ile geçiren aile, şehitlik ziyaretinde de Atmaca'dan ayrılmıyor. Şehidin babası Feramuz Akdal, "Atmaca bize bir evlat gibi. Evladımızın acısını dindirmese de ondan bir yadigar" dedi.

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