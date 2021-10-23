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Kuruluş Osman, 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor!

Atv ekranında yayınlanan üçüncü sezonununda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

Kuruluş Osman, 8 Afrika ülkesinde yayına giriyor!

23.10.2021, 11:04 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021, 11:22

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden 'Kuruluş Osman', TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı. Dünyada 38 ülkede yayınlanan 'Kuruluş Osman' şimdi de 8 Afrika ülkesinde birden yayına girmeye hazırlanıyor.

Cannes'da gerçekleştirilen MIPCOM fuarında Afrika'nın önde gelen platformu Azam TV'ye satılan 'Kuruluş Osman', 2022 itibarıyla Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi, Zimbabve, Botsvana ve Malawi'de yayına girecek. 'Kuruluş Osman'ın Azam TV'de yayın girmesi ile dizinin yayınlandığı ülke sayısı 46'ya yükselmiş olacak.

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın, başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', üçüncü sezon bölümleriyle atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

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