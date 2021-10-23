Sağlık Bakanlığı’ndan teşhis için yeni program: Neyim Var?

SAĞLIK Bakanlığı, vatandaşların hastanelerde doğru bölümlere yönlendirilmesi amacıyla "Neyim Var" adlı bir uygulama geliştirdi. Uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, bu hizmetle hasta ve hekim arasındaki bilgi asimetrisinin azalacağını, tıbbi bilgi alışverişinin hızlanacağını beyan etti. Uygulama, kullanıcının şikayetlerine ilişkin alınan bilgiler ile kullanıcının geçmiş sağlık verilerini kullanarak hastaya gitmesi gereken polikliniği öneriyor.