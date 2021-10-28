127 yıllık dev çınar

Üç asra tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi, 127. yaşını gururla kutluyor. Yayın hayatında ilklere imza atmayı gelenek haline getiren, yalnızca Ege'nin değil dünyanın her yerinden haberleri ve perde arkasını aktaran Yeni Asır, 127. yaşı ile ileriye doğru güçlü adımlarla ilerleyen Türkiye'nin en eski gazetesi olma ünvanını da taşıyor. Yeni Asır, 19 Ağustos 1895 yılında Selanik'te Hamidiye Mektebi Sanayi Matbaası'nda "Asır" adıyla Abdurrahman Nafiz, oğlu Fazlı Necip ve yeğeni Abdurrahman Arif Bilgin tarafından yayınlandı. 22 Temmuz 1908 Çarşamba günü "Asır Gazetesi", 2. Meşrutiyet'in ilan edileceğini haber verdiği sayısı ile "Yeni Asır" olarak çıkmaya başladı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

23 Ağustos 1908 yılında yani Harf Devrimi'nden 20 yıl önce Osmanlıca olan logonun altında Latin harfleriyle "Yeni Asır" yazıldı. İlk renkli basımı ise 23 Temmuz 1909 tarihli sayısında gerçekleşti. Birinci Balkan Savaşı döneminde Yunanistan tarafından Selanik'in alınması Yeni Asır için de bir başka dönemin başlangıcı oldu. İşgalin 2. gününde Yeni Asır kapatıldı. Abdurrahman Arif ile Ahmet Atıf tutuklandı. Ancak gazete, 3 ay sonra yeniden yayın hayatına geçti.

EGE'NİN SESİ OLDU

2. Dünya Savaşı'nın sona ermesine 1 yıl kala Selanik'te Türk mahalleleri ateşe verildi. Bu yangında Yeni Asır, matbaası tamamen yanmasına karşın yayın hayatını sürdürmeyi başardı. 24 Ağustos 1924 tarihinde Yeni Asır, Selanik'te son kez çıktı. Aynı yıl Ali Şevket ile kardeşi Mehmet Behzat, Yeni Asır'ı demokrasinin beşiği İzmir'e taşıdı, hatta o günün zorlu koşullarına rağmen günün ileri teknolojisi kabul edilen dizel motorlu baskı tesisi de kazandırıldı. Yeni Asır, sadece İzmir'in değil Ege'nin de sesi oldu.

LİDER GAZETE

HARF Devrimi'nden 20 yıl önce Latin harfleriyle "Yeni Asır" olarak çıkan gazetemiz, yine Harf Devrimi'nin uygulandığı 9 Ağustos 1928 tarihinden 6 ay önce de Türk alfabesiyle basıldı. Yeni Asır 14 Mayıs 1930'da dönemin modern baskı tesislerinden olan "Rotatif"e geçti. Ali Şevket Bilgin, "Yeni Asır, milletin malı" diyerek yayın politikasını net olarak ortaya koydu. 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkisine karşın ayakta kalan Yeni Asır, okuyucularına her gün gelişmeleri aktardı. Çok partili hayatın yılmaz savunucusu olan Yeni Asır, 1960 ihtilalinin sancılı dönemini geride bırakarak Ege Bölgesi'nin lider gazetesi oldu.

İLK GÜN HEYECANI

YENİ Asır, 1967 yılında baskı tekniğiyle öne geçti. Ofset baskı tesisi Yeni Asır'ın teknolojiyi bir kez daha yakından takip ettiğinin göstergesi oldu. Yeni sistem, bilgisayar destekli basımın da ilk adımı oldu. 1977 yılında ekranlı, terminalli dizgiye geçildi. Yeni Asır'ın durmayan yükselişi ile tiraj 120 binleri buldu. Yeni Asır'ın teknolojik devrimleri hiç hız kesmedi. 2000 yılında internet sitesini de hayata geçiren Yeni Asır, 2008 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na geçti. Halen Ege'nin 1 numaralı gazetesi olan Yeni Asır, bugün Türkiye'de tarihin en güvenilir ve tarihin en eski tanığı olarak her gün, ilk günün heyecanıyla okuyucularıyla buluşmanın heyecanını yaşıyor.