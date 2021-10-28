2021 Türkiye için toparlanma yılı oldu

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2021 yılının Türkiye için toparlanma yılı olduğunu söyledi. Bunun en önemli göstergelerinden birinin de sanayi üretim endeksinin ilk çeyrekte ılımlı bir toparlanma kaydetmesinin ardından, Nisan ve Mayıs'ta sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 41 oranında artması olduğunu belirten Yorgancılar, "Benzer şekilde, ihracatımız da Nisan ve Mayıs'ta %109 ve %65 oranında artarak, pandeminin olumsuz etkilerini bertaraf etmemize yardımcı oldu" dedi.

ZORLUKLAR AŞILDI

2021 yılının genel değerlendirmesini yapan EBSO Başkanı Yorgancılar, "Bu yılın henüz başındayken, dünya gündeminin en önemli odak noktası, aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılması ve artık ekonomik olarak kaldırılamaz noktaya gelen karantina önlemlerinin sonlandırılmasıydı. Buna rağmen, gerek aşı çalışmalarındaki gecikmeler, gerekse yeni çıkan varyantların etkisiyle kış ayları dünya genelinde yine tam kapanma gibi karantina uygulamalarıyla oldukça zorlu geçti. Nisan ayı itibariyle aşılama çalışmalarının yaygınlaştırılması ise, bu zorlukların kısmen de olsa aşılmasını sağladı. Bu doğrultuda, 2021'i bir tarafta pandemi ile bir taraftan da pandeminin getirdiği ekonomik zorluklardan toparlanmaya geçen bir mücadele yılı olarak nitelendirebiliriz" dedi.

OLUMLU ETKİSİ OLDU

Ülke ekonomisinin ilk çeyrekteki yüzde 7,2 oranındaki büyümesini, ikinci çeyrekte yüzde 21,7'ye kadar çıkarmış olması, aşılama çalışmalarında yürütülen sıkı kampanyanın en somut başarısı olduğunu belirten Yorgancılar, "Nitekim, tam kapanmaların sonlandırılmasını ve ülkemiz açısından çok mühim olan okulların tekrar açılmasını da Sağlık Bakanlığı'nın ve tüm sağlık çalışanlarının özveriyle yürüttüğü kampanyaya borçluyuz. Sanayi üretim endeksinin ilk çeyrekte ılımlı bir toparlanma kaydetmesinin ardından, Nisan ve Mayıs'ta sırasıyla %66 ve %41 oranında artması da, toparlanmanın önemli göstergelerinden oldu. Benzer şekilde, ihracatımız da Nisan ve Mayıs'ta %109 ve %65 oranında artarak, pandeminin olumsuz etkilerini bertaraf etmemize yardımcı oldu" dedi.