Ege Üniversitesi bilimin ısığında geleceğe ilerliyor

Ege Üniversitesi, iki fakülte ve bir yüksekokul ile çıktığı bilim yolculuğunu bugün, 19 Fakülte, 9 Enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, 10 Meslek Yüksekokulu, 6 Rektörlüğe Bağlı Bölüm, 42 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 12 bin 500 akademik ve idari çalışanı, 60 bin üzerinde öğrencisi, 300 bine yakın nitelikli mezunu, 800'ü aşkın laboratuvarı, yüzde 100 doluluk oranı ile çalışan Ege Teknoparkı ile uluslararası tanınır bir yükseköğrenim kurumu olarak sürdürüyor.

TEKNOLOJİ ALT YAPISI GÜÇLENDİ

Ege Üniversitesine rektör olarak atandıktan sonra üniversitede büyük bir değişim dönüşüm ve yenilenme harekâtı başlatan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, son dört yıl içinde, Ege Üniversitesinin 2023 vizyonu doğrultusunda, eğitim- öğretimde kalite öncelikli, öğrenci odaklı ve araştırma üniversitesi hedefli pek çok öncü projeyi hayata geçirdi. Yapılan çalışmalar bir yandan yükseköğretim sistemine örnek olurken diğer yandan da hem ulusal hem de uluslararası alanda değerlendirme yapan kuruluşların sıralamalarına da yansıdı. Bilim ve teknoloji altyapısı güçlendirilen Ege Üniversitesinde tüm laboratuvarların hem fiziki olanakları hem de teknik imkânları yenilendi.

EÜ'de oluşturulan bilim üretme ekosisteminin birçok alanda başarıya dönüştüğünü ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "TÜBİTAK, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı -2021 kapsamında en fazla projesi desteklenerek Türkiye birincisi olan Üniversitemiz; eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan uzaktan öğretime, dijitalleşmeden yapay zekâya, yönetim sisteminden uluslararasılaşmaya kadar pek çok alanda hayata geçirdiği nitelikli projeler ve yenilikçi uygulamalarla fark yarattı. Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri, kıdemli üniversitelerle eşleştiren YÖK Anadolu Projesinde 12 kıdemli üniversiteden birisi olan Üniversitemiz, bilimsel altyapısını, nitelikli akademik kadrosunu ve birikimini Bitlis Eren ve Iğdır Üniversiteleri ile paylaşmaya başladı. Yeni dönemde de çok önemli bulduğum bu proje kapsamında birikimimizi aktarmayı sürdüreceğiz" dedi.

SAĞLIKTA KALİTEMİZİ TESCİLLEDİK

COVİD-19 salgını ve Büyük İzmir depreminde Ege Üniversitesinin bölgede önemli rol üstlendiğini vurgulayan Rektör Budak, "Üniversitemiz; sağlıkta kalite standartlarını yükseltmeye aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde A Plus Hastane seçilen Tıp Fakültesi Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan sağlık turizmi için yetkilendirilmiş sağlık tesisleri listesine girmeye de hak kazandı. Klinik araştırmalarda Türkiye'nin referans merkezlerinden olan Tıp Fakültemiz, organ nakli başta olmak üzere yenilikçi tekniklerle gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla adını küresel ölçekte duyurarak tersine beyin göçüyle seçkin bilim insanlarının buluşma adresleri arasında yer almaya başladı.Sağlıkta kalitemizi her alanda tescilledik " dedi.

KALİTE VE YENİLİKÇİLİK

ÖĞRENCİ odaklı, toplumla bütünleşen ve şehre katkı sağlayan bir anlayışla hareket ettiklerini söyleyen Rektör Budak, "Rektör olarak temel felsefem tüm paydaşların görüş ve önerilerinin yönetime yansıdığı, kararların ortak akıl ile alındığı, projelerin geniş katılımlı anketlerle belirlendiği bir yönetim modeli oldu. Bir yandan kurum içi paydaşların taleplerinin çözümüne yönelik uygulamaları hayata geçirirken diğer yandan da dış paydaşların fikir ve önerileri, eleştiri ve beklentileri doğrultusunda yol haritamızı belirledik. Kaliteyi ve yenilikçiliği önemseyerek; şeffaf, katılımcı ve rekabetçi yönetim anlayışıyla son dört yıl içinde tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz yoğun çalışmaların başarılı sonuçlarını almaya devam ediyoruz" dedi.