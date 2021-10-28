İhracat hedefine 5 ay önce ulaşıldı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu yıl dijitalleşme, Ar-Ge, yeşil üretim, tasarım, inovasyon eksenli ihracat stratejileriyle birçok proje gerçekleştirerek; yıl sonu 15 milyar dolar ihracat hedefine 5 ay önceden ulaştıklarını söyledi.

EGE'DEN DÜNYAYA

Ege İhracatçılar Birliği'nin son 12 aylık dönemde, yüzde 21 artışla 15 milyar 525 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Eskinazi, "Yeni hedefimiz 2021 yılında 16 milyar doları, 2022 yılında ise 18 milyar doları ülkemize kazandırmak" diye konuştu. 2020 yılında tarım ve sanayi sektörleriyle gerçekleştirilen sanal fuarlar, sanal sektörel ticaret heyetleri gibi dijitalleşme çalışmalarımızla ve sürdürülebilirlik kapsamında farkındalık yaratan projelerle Türkiye'de ve dünyada ilklere öncülük ettiklerini belirten Jak Eskinazi, "Dünya; bir yandan dijitalleşme dinamikleri diğer bir yandan AB Yeşil Mutabakatı ile oluşan döngüsel katma değer akımı ile bize kolektif bir eylemi şart koşuyor" dedi.

202 ÜLKE VE BÖLGE

Ocak-Eylül döneminde yüzde 27 artışla 11 milyar 821 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Eskinazi, "Tarım ihracatımız yüzde 10 yükselişle 4 milyar 6 milyon dolara, sanayi ihracatımız yüzde 41 artışla 7 milyar 14 milyon dolara, madencilik sektörümüzün ihracatı da yüzde 18 yükselişle 799 milyon dolara ulaştı. Ocak-Eylül döneminde 202 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. 155 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırdık. Geleneksel ticaret ortağımız ve iklim adaleti gündemini belirleyen Avrupa Birliği'ne yüzde 30 artışla 5 milyar 475 milyon dolarlık ihracatımız var. Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 33 yükselişle 912 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Böylelikle Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı yüzde 54'e yükseldi. 9 aylık dönemde yüzde 42 ile en fazla artış yaşadığımız Amerika ülkelerine 1 milyar 361 milyon dolar, Orta Doğu ülkelerine ise 1 milyar 227 milyon dolarlık ihracat yaptık" dedi. Eskinazi şöyle konuştu: "Hedef pazarlarımız Asya ve Okyanusya ülkelerine 2021 yılında da ihracat payımızı yüzde 39 ilerlemeyle 903 milyon dolara taşıdık. Uzak Doğu ülkelerine baktığımızda; Çin'e Ocak-Eylül döneminde yüzde 2,5 artış, Güney Kore'ye yüzde 107, Hong Kong'a yüzde 140, Tayvan'a yüzde 90 artışlar yaşadık. Güney Asya'da ise ihracatımızı Hindistan'a yüzde 21, Pakistan'a yüzde 233, Bangladeş'e yüzde 62, Sri Lanka'ya yüzde 47, Afganistan'a yüzde 14 büyüttük. Asya Pasifik bölgesinde ise ihracatımız Malezya'ya yüzde 81, Singapur'a yüzde 70, Tayland'a yüzde 45, Vietnam'a yüzde 192 arttı. Afrika ülkelerine yüzde 20 yükselişle 894 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 32 yükselişle 646 milyon dolar, Türk Cumhuriyetleri'ne yüzde 23 artışla 167 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik."

YENİLİKÇİLİK VE İNOVASYON

2021 yılını ihracattaki yükseliş trendiyle birlikte dijitalleşme ve sürdürülebilirlikle ilgili girişimlerinin de de yoğun olduğu bir yıl olarak değerlendiren Eskinazi, "Türkiye'nin; dünyanın geleceğe dair sürdürülebilirlik politikalarıyla kendi küresel geçiş yönelimi karşısındaki tutumunu karşılaştırması ve 'realist' adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz. AB Yeşil Mutabakatı'nın sorumluluklarına sektörlerimizi daha iyi hazırlayabilmek için Türkiye'de İhracatçı Birlikleri arasında ilk kez Birliğimiz bünyesinde Sürdürülebilirlik Departmanı'nı kurduk. Sanayi ve tarım sektörlerimizin çevreci ve düşük karbonlu kalkınmaya geçişini hızlandırmak için firmalarımıza Sürdürülebilir UR-GE projelerimizle destek veriyoruz. Ege Bölgesi, yenilenebilir enerji ekipmanları üretim ve hizmetlerinde ülkemizde lider konumda. Aynı zamanda gündemimizde Yenilenebilir Enerji Ekipmanları İhracatçıları Birliği'nin kurulması da var" dedi.

ESKİNAZİ şöyle konuştu: "Geçtiğimiz günlerde İhracatçı Birlikleri arasında sürdürülebilirlikte öncü olan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 2021 yılı ilk yarı ihracatlarının 750 milyon dolarlık kısmını gerçekleştiren 28 firmanın sürdürülebilirlik farkındalığını raporladı. Firmalarımızın sürdürülebilirlik karnesi; sektörümüzün gelişmesi için ihtiyacımız olan inovasyonun yaşandığını ortaya koyuyor. İnovasyonun farklı aşamalarında aslında bir matematik gizli. Bu matematiği anladıkça başarı oranımız da daha da artacak."