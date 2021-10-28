İyi ki varsın Yeni Asır

Türk basınının 127 yıllık asırlık çınarı Yeni Asır, toplumun sesi olarak birçok sorunun çözülmesinde önemli rol oynadı. Başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere birçok sorunun çözülmesini sağlayan Yeni Asır, yetkilileri harekete geçirip görevlerini yapmalarını sağlarken vatandaşların da yüzünü güldürdü. İşte Yeni Asır'ın gücü sayesinde çözülen sorunlar...

GÜNDEMDEN TAMAMEN ÇIKARILDI

Yeni Asır'ın haberleri büyük ses getiriyor. CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın yarı çıplak kadın fotoğrafıyla dikkat çekmeye çalıştığı skandal paylaşımı nedeniyle görevden alınmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de Yeni Asır'ın "Rüşvet gibi gezi" manşetiyle deşifre ettiği skandal seyahati iptal etmek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Tunç Soyer yönetiminde yapılan meclis toplantısında Narlıdere Metrosu'nun müteahhidi olan ve değerlendirme süreci devam eden Buca Metrosu ihalesinde de en düşük 2. teklifi veren Gülermak Ağır Sanayi İnşaat A.Ş. firmasının masraflarını karşılayacağı Ukrayna ve İspanya gezileri masaya yatırıldı. Yeni Asır'ın haberinin ardından Buca Metro ihalesinde komisyon başkanlığı görevi üstlenen Yatırımlar Denetim Şube Müdürü Arzu Yavuz ve 6 belediye personelinin katılacağı Ukrayna gezisi sebep belirtilmeden gündemden çıkarılarak tamamen iptal edildi. Yavuz komisyon başkanı olmasının yanı sıra Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Yatırımlar Denetim Şube Müdürü olarak Gülermak'ın Narlıdere Metrosu'nda yaptığı işleri belediye adına denetleyen en önemli isimdi. Böyle bir geziye katılması belediyeyi iki açıdan da töhmet altında bırakacaktı.

'YANLIŞLIK OLDU' DEDİLER

Öte yandan yine Buca Metrosu İhale Komisyon üyesi olan inşaat mühendisi Gülay Uysal Akın'ın ismi de Gülermak'ın kasasından karşılanacak İspanya gezisinden "Yanlışlıkla yazıldı" denilerek çıkarıldı. ArcelorMittal şirketinin yeni geliştirdiği ray sisteminin inceleneceği 5 günlük geziye sadece belediyenin 3 teknik personeli ve 4 meclis üyesi katılacak. Uysal da yine Buca ihalesinde komisyon üyesi olmasının yanı sıra Narlıdere Metrosunda Gülermak'ın yaptığı işleri denetleyen önemli yetkililerden biriydi.

GÜLCİHAN ARTIK KOŞACAK

AYDIN'DA lösemi hastası 8 yaşındaki Gülcihan Demir'e operasyonla nakledilen ilik tuttu. Yüzde yüz uyumlu çıkan ilik sayesinde sağlığına kavuşan Gülcihan, hastaneden taburcu oluken, "Artık arkadaşlarım ile oyun oynayıp koşabileceğim" derken mutluluktan havalara uçtu. Kuşadası'nın Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülcihan Demir ve ailesinin hayatı iki yıl önce kabusa döndü. Grip şikayetiyle hastaneye başvuran Gülcihan'a lösemi teşhisi konuldu. Tedavi sürecine başlanılan Gülcihan, kemoterapi almaya başladı. Kemoterapi sürecinde saçları dökülen minik Gülcihan, hastalığından dolayı çok sevdiği okulu ve arkadaşlarından ayrı kalmak zorunda kaldı. Sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuran Gülcihan'a müjdeli haber Almanya'dan geldi. Almanya'da 27 yaşındaki bir erkeğin bağışta bulunduğu ilik, geçen yıl Ramazan Bayramı'nda Gülcihan'a nakledildi.

İLK İLİK 8 AY SONRA UYUMSUZ ÇIKTI

İlik nakliyle büyük sevinç yaşayan Gülcihan Demir'in mutluluğu ise kısa sürdü. Nakledilen iliğin 8 ay sonra uyumsuz çıkmasıyla Gülcihan için yeniden ilik bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Hastane odasında sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuran minik Gülcihan'a ikinci kez ilik bulundu. Türkiye'de bir kişinin bağışta bulunduğu ilik, Gülcihan ile yüzde yüz uyumlu çıktı. İzmir Dr. Behçet Uz Hastanesi Çocuk Hemotolojisi ve Onkoloji Servisi Doç. Dr. Salih Gözmen tarafından geçen ay yapılan operasyonla ilik başarılı bir şekilde nakledildi. Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Gülcihan, "Okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Artık arkadaşlarım ile oyun oynayıp koşabileceğim. Eğitimimi tamamlayıp doktor olmak istiyorum" dedi.

BİR ANNENİN ZAFERİ

UŞAK'TA 2018 yılında rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki Mustafa'nın dövüldüğünü iddia ederek savcılığa başvuran anne Emine Kılınç'a Adle Tıp'tan sevindirici haber geldi. Küçük Mustafa'nın vücudundaki morlukların kendisi tarafından değil başka biri tarafından yapılabileceği belirtildi.

YENİ ASIR İLE SESİNİ DUYURDU

Şikayet üzerine savcılığın "uzlaşın" çağrısına "Uzlaşmam savcı bey" diyen anne Kılınç, adım adım zafere doğru yürüdüklerini söyledi. Anne Kılıç, bu başarıda kendilerinin sesi olan Yeni Asır'a teşekkür etti. "Sizin sayenizde bir yıldır dava bile açılmamışken şimdi mahkemede sona geldik çok mutluyum adalet yerini buldu" dedi. Uşak'ta Serebral palsi hastası (beyin felci) ve otizmli olan 10 yaşındaki oğlu Mustafa Kılınç'ın devam ettiği merkezde işkence gördüğünü iddia eden Emine Kılınç, geçtiğimiz yıl savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"UZLAŞMAM SAVCI BEY"

SAVCILIK dava açmak yerine, anneye uzlaşmaya gitmesini önerdi. Otizmli çocuğu Mustafa'nın otizm merkezinde darp edilmesini kabullenemeyen acılı anne Kılınç, savcının uzlaşın önerisine 'Uzlaşmam savcı bey' diyerek red etti. Yaklaşık 1 yıl şikayetçi olmasına rağmen hiç bir işlem dahi yapılmadığı için anne Kılınç'ın imdadına Yeni Asır yetişti. Anne Emine Kılınç'ın çektiği acıyı anlattığı Yeni Asır, Türkiye'ye annenin ve oğlunun sesini duyurdu. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı hemen devreye girerek, savcılığın jet hızıyla hazırlatması talimatını verdi. Haberimizin ardından iddianame jet hızıyla hazırlanırken Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava görülmeye başlandı. Davada 4 sanık yargılanırken mahkemeye Adli Tıp Kurumu'ndan küçük Mustafa'ya uygulanan şiddetle ilgili beklenen rapor ulaştı. Raporda çocuğun vücudundaki morlukları tek başına kendisinin yapmasının mümkün olmadığı, başkaları tarafından olayın gerçekleştirildiği ifade edildi. Adli Tıp Raporu, küçük çocuğa uygulanan şiddeti gözler önüne sererken mahkemenin rapor doğrultusunda sanıklara ceza vermesi bekleniyor.